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Луценко сподівається, що Рада проголосує за подання щодо Новинського

Вівторок, 6 грудня 2016, 15:22

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Верховна Рада проголосує за скасування недоторканності депутата Вадима Новинського.

Про це він сказав після засідання регламентного комітету, який відмовився підтримати його подання на Новинського.

"Верховна Рада проголосує, але питання в тому, як. Я думаю, що депутати підтримають подання, бо суспільна реакція після попереднього засідання комітету була однозначною", – заявив Луценко.

За його словами, "комітет прийняв половинчасте рішення, але воно дає слідству можливість рухатись далі".

За словами Луценка, якщо Рада підтримає подання щодо Новинського, то слідство буде готове дуже швидко оголосити йому підозру.

"Між рішенням Ради і підозрою мине дуже мало часу. Між оголошенням підозри і обвинувальним висновком пройде трохи більший період", – сказав Луценко.

Як відомо, регламентний комітет вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.

Новинський, зокрема, звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Про перебіг минулого засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Роман Романюк, Олег Шанковський, УП

Теми: НовинськийЛуценкоВерховна Рада
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