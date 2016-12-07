Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Самопоміч" знову вирішила не голосувати до розгляду питання Новинського

Середа, 7 грудня 2016, 09:53

Фракція "Самопоміч" знову вирішила не брати участь у голосуваннях Верховної Ради доки не буде розглянуте зняття недоторканності з депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це заявив депутат від цієї фракції Єгор Соболєв, виступаючи з трибуни Ради у середу.

"До того моменту, поки Верховна Рада не винесе на голосування рішення про позбавлення Новинського депутатської недоторканності, "Самопоміч" далі не буде брати участі у жодному голосуванні", – сказав він.

Соболєв знову закликав поставити на розгляд законопроект "Самопомочі", який передбачає надання Радою згоди на притягнення депутата до відповідальності протягом семи днів з моменту відповідного подання ГПУ, дозволяє депутатові самому відмовитися від недоторканності, а також передбачає блокування закордонного паспорта депутата у випадку подання ГПУ.

Як відомо, у вівторок регламентний комітет Верховної Ради відмовився підтримати подання ГПУ на зняття недоторканності з Новинського. Генпрокурор Юрій Луценко все ж розраховує, що Рада це питання підтримає.

За словами спікера Андрія Парубія, Рада розгляне зняття недоторканності з Новинського у четвер.

Як відомо, у середині листопада "Самопоміч" вже заявляла, що не братиме участь у голосуваннях, доки Рада не візьметься за Новинського.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийСамопоміч
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: