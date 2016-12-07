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Автор заяв про вілли Яценюка вибачився перед екс-прем'єром

Середа, 7 грудня 2016, 11:59
Автор заяв про вілли Яценюка вибачився перед екс-прем'єром
atn.ua

Галерист Олег Торгало, який раніше звинуватив екс-прем'єра Арсенія Яценюка в покупці 24 вілл в Маямі, назвав свою інформацію неперевіреною і вибачився за неї.

Про це він написав у коментарях до посту Яценюка, в якому той опублікував скани позовної заяви до суду проти Торгало.

"Я приношу свої вибачення Арсенію Яценюку. Також всім щирим патріотам, яким моя публікація доставила негативні емоції, чиїх очікувань не виправдав я", – написав він.

Торгало запевнив, що отримав цю інформацію від "колишнього американського друга", який раніше обіцяв назвати адреси цих вілл і назви офшорних компаній, за допомогою яких вони були куплені, а також фото та відео Яценюка на цих віллах, однак потім замовк і відключив всі види зв'язку.

"Якщо буде завгодно Арсенію Яценюку, я готовий пройти у його фахівців перевірку на детекторі брехні. Щоб переконати заявника і тих, хто сумнівається в тому, що це не було заздалегідь продуманою провокацією, що я зовсім не маю жодного відношення до будь-яких антиукраїнських сил, його політичних опонентів, і це не є плодом моєї уяви", – запевнив Торгало.

 

Як відомо, раніше Торгало написав, що Яценюк купив у Маямі 24 вілли ціною від 1 до 5 млн доларів.

"Вибирав сам все по каталогах, деякі сам і дивився, на інші послав помічників", – заявив Торгало.

Цю інформацію підхопили багато ЗМІ і політиків. Яценюк у свою чергу подав на Торгало в суд.

Українська правда

Теми: Яценюк
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