Новинський прийме будь-яке рішення Ради: "Потерпимо трошки"

Депутат Вадим Новинський спокійно прийме будь-яке рішення Верховної Ради щодо зняття з нього недоторканності і дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це він заявив у кулуарах парламенту перед початком засідання 8 грудня.

"Яке буде рішення Верховної Ради, я не знаю. Я будь-яке рішення прийму спокійно, бо я знаю, що правда на моїй стороні", – заявив Новинський.

"І після цього рішення – залежно від того, яке воно буде, якщо депутати вирішать позбавити мене недоторканності, хоча я за неї ніколи не ховався, – я буду звертатися в органи прокуратури з проханням дати мені дозвіл кудись виїжджати або не дати. Вони будуть це вирішувати. Потерпимо трошки, поки не доб'ємося правди", – сказав він.

Він підтвердив, що не збирається ховатися від слідства: "Слухайте, ну куди мені ховатися? Навіщо? Сенс? Тільки зникну – одразу винен".

"Вони чекали, вони спеціально півроку мене до цього готували різними психологічними атаками: обшуками, заявами вищих посадових осіб – щоб я виїхав із країни, щоб спокійно цю справу тут можна було дофабрикувати і прийняти відповідне рішення в суді. Але я не дам такої можливості – ні зловтішатися, ні спекулювати на цій темі", – заявив Новинський.

Він планує "домагатися справедливості в досудовому розслідуванні, а потім, якщо справа дійде до суду, у суді".

На прохання назвати імена тих, кому вигідне його переслідування, Новинський сказав: "Ще час не настав. Коли настане – я скажу".

"Я думаю, усі й так це знають – імена тих людей, кому вигідно, щоб ось цей тиск на мене чинився. І зважте: у цій справі немає нічого спільного із законом України і юриспруденцією. Ця справа політично мотивована й має аспект економічного рекету", – заявив депутат.

У свою чергу, голова регламентного комітету Павло Пинзеник сказав у кулуарах, що утримається під час голосування щодо питання Новинського в залі парламенту. На його думку, фракції можуть дослухатися до рекомендації профільного комітету.

Як відомо, 6 грудня регламентний комітет визначив недостатніми аргументи Генпрокуратури – і відмовився рекомендувати Верховній Раді позбавити Новинського недоторканності.

ГПУ хоче притягнути Новинського до відповідальності за звинуваченням в узурпації влади колишнього президента в частині тиску на церкву: підозрюють, що екс-"регіонал" допомагав Віктору Януковичу відсторонити від посади покійного нині митрополита УПЦ МП Володимира шляхом тиску й позбавлення волі його помічника архієпископа Олександра Драбинка.

Поки що Новинський процесуально проходить у даній справі як свідок.

У своїй колонці для "Української правди" Новинський заявив, що подання ГПУ щодо нього у Верховну Раду не відповідає критеріям достатності, законності й обґрунтованості.

Олена Рощенко, УП