Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: В повідомленні правоохоронців не вказано прізвище фігуранта, але за даними "Української правди", йдеться про Новинського, який тривалий час перебував у лавах "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".
Як відомо, Новинський відмовився від мандату в липні 2022 року. Як зазначає спецслужба, після початку повномасштабної війни він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах РФ.
За матеріалами справи, колишній нардеп був на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим) та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди (ДБР називає Новинського "так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні").
Зокрема, як встановило розслідування, він залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені.
Зазначається, що судові психолого-лінгвістичні та семантико-текстуальні експертизи підтверджують факти злочинної діяльності екснардепа в інтересах РФ.
На підставі отриманих доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб).
Передісторія:
- В січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 24 січня про запровадження санкцій щодо екснадепа Вадима Новинського та ще 9 представників духівництва РПЦ та УПЦ МП.
- В квітні 2023 року Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про арешт майна Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. У списку заблокованих активів фігурували корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становила більше ніж 3,5 млрд грн.