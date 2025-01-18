Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: В повідомленні правоохоронців не вказано прізвище фігуранта, але за даними "Української правди", йдеться про Новинського, який тривалий час перебував у лавах "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".

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Як відомо, Новинський відмовився від мандату в липні 2022 року. Як зазначає спецслужба, після початку повномасштабної війни він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах РФ.

За матеріалами справи, колишній нардеп був на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим) та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди (ДБР називає Новинського "так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні").

Зокрема, як встановило розслідування, він залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені.

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Зазначається, що судові психолого-лінгвістичні та семантико-текстуальні експертизи підтверджують факти злочинної діяльності екснардепа в інтересах РФ.

На підставі отриманих доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб).

Передісторія: