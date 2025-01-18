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Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі

Валентина РоманенкоСубота, 18 січня 2025, 13:00
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
Вадим Новинський. фото УП

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: В повідомленні правоохоронців не вказано прізвище фігуранта, але за даними "Української правди", йдеться про Новинського, який тривалий час перебував у лавах "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".

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Як відомо, Новинський відмовився від мандату в липні 2022 року. Як зазначає спецслужба, після початку повномасштабної війни він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах РФ.

За матеріалами справи, колишній нардеп був на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим) та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди (ДБР називає Новинського "так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні").

Зокрема, як встановило розслідування, він залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені.

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Зазначається, що судові психолого-лінгвістичні та семантико-текстуальні експертизи підтверджують факти злочинної діяльності екснардепа в інтересах РФ.

На підставі отриманих доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб).

Передісторія:

  • В січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 24 січня про запровадження санкцій щодо екснадепа Вадима Новинського та ще 9 представників духівництва РПЦ та УПЦ МП.
  • В квітні 2023 року Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про арешт майна Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. У списку заблокованих активів фігурували корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становила більше ніж 3,5 млрд грн.

НовинськийдержзрадаДБРСБУ
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