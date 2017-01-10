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Савченко в Чехії зустрінеться з парламентарями та громадськістю

Вівторок, 10 січня 2017, 03:41

Позафракційний нардеп України Надії Савченко протягом свого візиту до Чехії на цьому тижні планує зустрітися з представниками неурядових організацій та депутатами парламенту.

Про це повідомив депутат Європейського парламенту від Чехії Павел Свобода, який запросив її до Праги, передає "Радіо Свобода".

Чеський політик зазначив, що у Савченко з часів її полону в Росії серед чехів з'явилося багато прихильників.

За його словами, Савченко висловила бажання краще познайомитися з Прагою, де вона раніше провела кілька незапланованих годин, коли летіла в Брюссель.

Свобода додав, що український депутат висловила зацікавленість зустрітися з низкою особистостей, проте їхні імена він не розкривав.

Савченко буде перебувати в Чехії з середи до п'ятниці. За ці три дні вона збирається зустрітися з представниками неурядових організацій, взяти участь в прес-конференції і поговорити з членами чеського парламенту.

Теми: Савченко НадіяЧехія
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