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Стрілянина у Мукачевому: На одного постраждалого стало менше

Середа, 18 січня 2017, 19:54

Адвокат чотирьох бійців "Правого сектору", котрих обвинувачують у тероризмі у справі про мукачівську стрілянину в липні 2015-го, Роман Бухтояров розповів, що жоден із потерпілих не виказав претензій до обвинувачених на засіданні суду у середу.

Про це Бухтояров розповів у коментарі "Укрінформу".

"Сьогодні було перше засідання по суті справи, розглядали покази потерпілих. Їх було 8 чоловік, серед яких шестеро колишніх "беркутівців". Усі восьмеро потерпілих під час своїх показів заявили, що не мають жодних претензій до хлопців із "Правого сектору" яких звинувачують у цій справі, заявили, що не пам’ятають, аби хтось із цих чотирьох у них стріляв. Примітно, що один із чоловіків узагалі відмовився від статусу "потерпілий" у цій справі – зробив заяву, де попросив суд не вважати його потерпілим", - повідомив Бухтояров.

Як відомо, 18 січня в Мукачівському міськрайонному суді відбувалося засідання по суті "мукачівської справи".

У ній обвинувачують 4 бійців "Правого сектору" в тероризмі, прокурори просять для бійців довічного ув’язнення.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 30 січня. На ньому допитають ще 10 потерпілих в мукачівській стрілянині.

11 липня 2015 року в Мукачевому Закарпатської області поблизу спортивно-оздоровчого комплексу "Антарес", що належить народному депутату Михайлу Ланьо, сталася стрілянина, були жертви. У стрілянині взяли участь представники "Правого сектору" і міліція.

Сторони звинувачують одна одну в "кришуванні" контрабанди в регіоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мукачевесуд
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