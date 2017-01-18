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Стрельба в Мукачево: На одного пострадавшего стало меньше

Среда, 18 января 2017, 19:54

Адвокат четырех бойцов "Правого сектора", которых обвиняют в терроризме по делу о мукачевской стрельбе в июле 2015 года, Роман Бухтояров рассказал, что ни один из потерпевших не выразил претензии к обвиняемым во время заседания суда в среду, а один вообще отказался от статуса "пострадавшего".

Об этом Бухтояров рассказал в комментарии "Укринформу".

"Сегодня было первое заседание по существу дела, рассматривали показания потерпевших. Их было 8 человек, среди которых шестеро бывших беркутовцев. Все восемь потерпевших во время своих показаний заявили, что не имеют никаких претензий к ребятам из "Правого сектора", которых обвиняют по этому делу, заявили, что не помнят, чтобы кто-то из этих четырех в них стрелял. Примечательно, что один из мужчин вообще отказался от статуса "пострадавший" по этому делу – сделал заявление, где попросил суд не считать его пострадавшим", - сообщил Бухтояров.

Как известно, 18 января в Мукачевском горрайонном суде проходило заседание по существу "мукачевского дела". В нем обвиняют 4 бойцов "Правого сектора" в терроризме, прокуроры просят для бойцов пожизненного заключения.

Следующее заседание по этому делу состоится 30 января. На нем допросят еще 10 потерпевших в мукачевской стрельбе.

11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области вблизи спортивно-оздоровительного комплекса "Антарес", который принадлежит народному депутату Михаилу Лане, произошла стрельба, были жертвы. В стрельбе приняли участие представители "Правого сектора" и милиция.

Стороны обвиняют друг друга у "крышевании" контрабанды в регионе.

Темы: Мукачевосуд
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