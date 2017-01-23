Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК об отказах Минюста: Ситуация зашла в тупик

Понедельник, 23 января 2017, 16:27

Нацагентство по предотвращению коррупции предлагает Министерству юстиции встретиться и обсудить варианты выхода из ситуации, когда не принимается Порядок проверок е-деклараций.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

"Ситуация с регистрацией документов, которые должны дать "старт" осуществлению Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции проверок е-деклараций, зашла в тупик", - заявил он.

По мнению Радецкого, выход из этого затруднительного положения только один – диалог с Министерством юстиции для достижения компромисса.

"С целью максимально быстрого поиска таких решений мы приглашаем министра юстиции Павла Петренко совместно создать площадку для дискуссии, пригласив к участию в нем экспертов антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ, Программы развития ООН в Украине, Представительства ЕС в Украине, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы", - предложил Радецкий.

"В случае Вашего согласия, уважаемый Павел Дмитриевич, мы готовы провести соответствующее обсуждение в течение ближайших одного-двух дней", - добавил он.

В НАПК наглядно показали, что не устраивает Минюст в их порядке проверки
В НАПК наглядно показали, что не устраивает Минюст в их порядке проверки
Facebook/Радецький

Как сообщалось, 19 января Министерство юстиции в очередной раз выразило возмущение тем фактом, что Национальное агентство по предотвращению коррупции игнорирует его замечания относительно проверки деклараций чиновников.

24 ноября 2016 года НАПК обвинило Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников. Позже в Министерстве юстиции заявили, что отказали в регистрации разработанного НАПК Порядка проверки электронной декларации из-за недостатков в нем.

Украинская правда

Темы: НАПКМинюстдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НАПК
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: