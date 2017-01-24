Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скорочення на фабриці Roshen у Липецьку розтягнуть до листопада

Вівторок, 24 січня 2017, 14:28

До управління праці й зайнятості Липецької області РФ надійшло повідомлення про масове скорочення персоналу на Липецькій кондитерській фабриці "Рошен".

Як повідомив російському "Интерфаксу" перший заступник начальника управління Віктор Кірей, на фабриці планують скоротити 697 осіб – і почнуть скорочення у двадцятих числах квітня.

"Приблизно половину працівників буде скорочено у квітні-травні, решту – до листопада", – уточнив він.

Так, 209 операторів лінії з виробництва харчової продукції звільнять із квітня до червня, 44 старших оператори лінії – у травні-червні, 87 укладальників-пакувальників – у квітні-травні.

Із травня до вересня заплановано скоротити 10 начальників відділів, у травні-червні – 23 ремонтників, у вересні-жовтні – трьох інженерів, у жовтні-листопаді – заступника головного бухгалтера.

За словами Кірея, управління праці й зайнятості планує сприяти працівникам фабрики у подальшому працевлаштуванні.

"Ми будемо взаємодіяти з працівниками фабрики. Учора збиралися в заступника голови адміністрації міста для того, щоб обговорити, як діяти, щоб допомогти людям. Будемо взаємодіяти з роботодавцями для того, щоб організувати консультації", – сказав російський чиновник.

"У найближчому майбутньому повинні подати списки з персональними даними, тоді будемо предметно вести мову з працівниками, щось пропонувати, шукати варіанти", – додав він.

Як відомо, Липецька кондитерська фабрика "Рошен" входить в українську корпорацію "Roshen", якою володіє президент Петро Порошенко, але вже рік управляє "сліпий траст".

В Україні багато хто дорікав Порошенкові за те, що він і не продав корпорацію, і не закриває фабрику в Росії, сплачуючи податки агресору. У Липецьку ж працівники просили не закривати фабрику, бо там проблематично знайти роботу.

20 січня 2017 року стало відомо, що "Roshen" планує призупинити виробництво на Липецькій фабриці у квітні поточного року з економічних і політичних причин.

Російська влада готова перезапустити липецьку фабрику з новим інвестором.

Олена Рощенко, УП

Теми: RoshenРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Roshen
Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"
Порошенко отримав 152 млн дивідендів від "сліпого трасту"
Аваков: Порошенко – не ворог України
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: