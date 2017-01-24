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Муженко відтиснувся 22 рази і передав естафету Грицаку

Вівторок, 24 січня 2017, 14:50

Начальник Генштабу України Віктор Муженко підтримав воїнів АТО, приєднавшись до флешмобу #22PushupChallenge.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Такий виклик Муженку зробив майор національної поліції Євген Жуков із позивним "Маршал".   

Відтиснувшись 22 рази Муженко передав виклик Службі безпеки України і особисто Василю Грицаку.

Як відомо, усі 28 управлінь патрульної поліції України підтримали воїнів АТО, приєднавшись до флешмобу #22PushupChallenge.

Акцію підтримали вже сотні людей, зокрема українські бійці, що отримали звання героя України Сергій Божок і Євген Межевікін.

Українська правда

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Теми: МуженкоАТО
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