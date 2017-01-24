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Троян не прийшов на тестування на голову Нацполіції, бо у відпустці - джерело

Вівторок, 24 січня 2017, 16:32
Троян не прийшов на тестування на голову Нацполіції, бо у відпустці - джерело

В.о. керівника Нацполіції  Вадим Троян не з'явився на тестування в конкурсі на голову Національної поліції, бо перебуває у відпустці.

Таку інформацію "Українській правді" повідомив співрозмовник в МВС.

За його словами, Троян перебуває у відпустці закордоном.

У свою чергу Директор департаменту комунікацій Артем Шевченко зазначив, що не має інформації, чи перебуває Троян у відпустці.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало на питання УП зазначив, що відповідь буде надана трохи згодом.

Водночас співрозмовник УП повідомив, що тестування Трояну вже призначено на 27 січня.

У свою чергу Євген Захаров, секретар конкурсної комісії у коментарі УП не підтвердив цю інформацію і сказав, що не знає, коли Троян складатиме тест. Захаров відмовився коментувати перебіг конкурсу щодо окремих кандидатів.

Один із учасників Тарас Костанчук прокоментував у Фейсбук перебіг конкурсу:

"Сьогодні кандидати проходили тестування, що складалось з 60 запитань. Тест був на логічне мислення. На кожну відповідь відводилась хвилина. Питання були не досить складні, але через обмеження в часі необхідно було швидко орієнтуватись. У зв’язку з чим, думаю, багато хто з кандидатів просто впадав у ступор", - написав Костанчук.

Учасник Андрій Вишневський сфотографував і опублікував у Фейсбук свій результат тестування. Судячи з фото, Вишневський набрав 54 із 60 балів.

У коментарі "Українській правді" Вишневський розповів, що попередньо тренувався і мав приклади завдань.

"Комісія надсилала інструкції з проходження тестування з прикладами з 5 запитань. Під час тренування я правильно відповів на 4 з 5 запитань. Стандартно, як і для патрульних: 60 хвилин на 60 запитань. Мені вистачило часу, щоб пройти усі запитання. Як колеги впорались - не знаю", - сказав Вишневський.

скріншот з ФБ Andriy Vyshnevsky
скріншот з ФБ Andriy Vyshnevsky

Адвокат Олексій Шевчук, який теж бере участь у конкурсі, у коментарі УП повідомив, що в нього склалося враження, що деякі із учасників раніше виконували  аналогічні тести. Зокрема, він припускає, що такі завдання використовувались для атестації поліції.

Також Шевчук стверджує, що фотографувати результати їм перед тестуванням заборонив адміністратор.

Однак секретар конкурсної комісії Євген Захаров не вбачає у діях учасника Вишневського порушень.

"Я не думаю. Якщо він зробив це в кінці, коли вже був результат, то ні", - сказав Захаров.

Водночас Захаров зазначив, що результати цього тестування є "факультативною інформацією" і він не буде їх коментувати.

Конкурсна комісія планує визначити 3 претендентів на керівника Нацполіції до 15 лютого.

Раніше повідомлялося, що Вадим Троян і керівник столичної поліції Андрій Крищенко, які не з’явилися на тестування, зможуть пройти тест, якщо мали поважні причини для неявки.

У вівторок 24 січня відбулося тестування кандидатів на посаду голови Нацполіції.

Як відомо, конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції.

14 листопада 2016 року Хатія Деканоідзе подала у відставку з посади керівника Національної поліції, Кабмін задовольнив її прохання. Її обов'язки поки виконує перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян. 

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив консультативний конкурс на посаду керівника Національної поліції.

Оксана Коваленко, Ірина Салій, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяМВС
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