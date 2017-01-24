НАБУ затримало 3 підозрюваних у "газовій справі" Онищенка

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".

Затримання відбулося 24 січня під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє НАБУ.

Затриманих підозрюють у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

За версію слідства, ці особи сприяли організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Зараз готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як відомо, 100% публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування" належать державі.

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвидобування".

За версією слідства, з січня 2013-го по січень 2016 року компанії, підконтрольні Онищенку, перепродавали куплений в держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а потім реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали збитки на суму близько 3 млрд грн.

У липні 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Онищенко, однак на момент голосування нардеп вже втік за кордон.



Онищенко заперечує свою провину і заявляє, що влада використовувала його у своїх корупційних схемах.

У грудні минулого року Служба безпеки України звинуватила Онищенка у зв'язках зі спецслужбами Росії.

А Онищенко заявив, що володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення. 8 грудня НАБУ почало розслідування щодо "плівок Онищенка".

Олена Рощенко, УП