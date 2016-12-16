Клюєв у РФ розказує, що Майдан організували "кривавий пастор" і ще двоє

Глава адміністрації екс-президента України Андрій Клюєв в російському суді заявив, що головними організаторами подій на Майдані в 2014 році є глава РНБО Олександр Турчинов, спікер ВР Андрій Парубій та нардеп Сергій Пашинський.

Про це він сказав в Дорогомиловському суді Москви при розгляді позову екс-регіонала Володимира Олійника про визнання подій 2014 року в Україні "державним переворотом", передає ТАСС.

"Знаєте, у нас є на Україні секретар Ради національної безпеки і оборони Турчинов, його всі називають "кривавим пастирем". Взагалі він колишній секретар комсомольської організації Дніпропетровська, а потім став затятим опозиціонером і пастирем підробляв. Він все це організовував. Він, Пашинський та нинішній голова парламенту Парубій - як комендант "майдану", - повідомив Клюєв.



Всі інші, за його словами, "використовувалися вже потім - (Арсеній) Яценюк, (Олег) Тягнибок і (Віталій) Кличко".

Причому, Клюєв заявив, що "їх використовували втемну, як і "Правий сектор" використовували теж втемну".

"Правий сектор", за словами Клюєва, спочатку затримував снайперів, "які і в мирних стріляли, і в органи".

Клюєв також заявив, що Пашинський "завіз дві групи снайперів - одну з Грузії, іншу з Прибалтики".

На підтвердження своїх слів Клюєв послався на так званий протокол допиту одного з снайперів "грузинської групи", який склали члени "Правого сектора", що затримали його.

"Цю людину звали Володимир Дахнадзе, його зловив "Правий сектор" і допитав, він зізнався, що приїхав до Києва підробити. Але приїхав Пашинський і забрав Дахнадзе у "Правого сектора", - розповів Клюєв.



Як відомо, в листопаді Глава адміністрації екс-президента Андрій Клюєв заявив, що Янукович не був зацікавлений у розстрілі Майдану, пояснюючи це тим, що він закликав до переговорів вже після масових вбивств.

В ефірі російського каналу він також розповідав про грузинського снайпера на Майдані.

"На початку він прилетів до Києва, потім переїхав до Одеси, потім з Одеси його знову привезли до Києва. Він тиждень ходив по майдану, дислокацію дивився, звідки стріляти, що робити, яким чином. Тому Януковичу це навіть невигідно було", - заявив Клюєв.

15 грудня Дорогомиловский суд Москви почав процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника про визнання "державним переворотом" в Україні подій початку 2014 року.

Екс-"регіонал", який перебуває в розшуку нібито не зміг домогтися розгляду своїх претензій в Генпрокуратурі України.

Після розстрілів протестувальників Олійник утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.

До суду для дачі показань свідків було викликано тодішніх українських чиновників: колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва, колишнього главу МВС Віталія Захарченка, екс-главу СБУ Олександра Якименка, екс-генпрокурора Віктора Пшонку, екс-главу КС В'ячеслава Овчаренка та інших.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що вважає юридично нікчемною спробу через російський суд довести "державний переворот" в Україні.

"Українська правда" також намагалася додзвонитися за коментарем до Сергія Пашинського, проте він не відповідає.