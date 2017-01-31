СММ ОБСЄ 29 січня нарахувала близько 2 тисяч вибухів поблизу Донецька

СММ ОБСЄ упродовж дня, 29 січня, фіксувала активні бойові дії у населених пунктах поблизу Донецька, у тому числі в Авдіївці.

Про це йдеться у звіті місії за 29 січня.

Упродовж дня, перебуваючи в підконтрольному терористичному угрупуванню "ДНР" м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька) протягом понад 5 годин, команда Місії чула понад 100 вибухів, оцінених як постріли з озброєння невстановленого типу за 1–5 км у секторі від південного сходу до південного заходу, 116 вибухів невизначеного походження за 2–7 км у секторі від південно-південного заходу до північно-північного заходу, а також 101 вибух невизначеного походження за 1–5 км у секторі від південного сходу до півдня.

Того ж дня за 6 км на північний захід від центру Донецька впродовж понад 4 годин, СММ чула понад 1 330 вибухів невизначеного походження за 1–7 км на північ та північний схід, а також 16 вибухів невизначеного походження за 2–10 км на захід, північний захід. Члени патруля Місії також чули численні вибухи, оцінені як розриви гранат автоматичного гранатомета, а також інтенсивний вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В Авдіївці упродовж 4 годин спостерігачі чули 416 вибухів невизначеного походження за 2–5 км на східно-південний схід, а також численні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.