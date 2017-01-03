Єфремову вручили звинувачувальний акт – адвокат

Колишньому керівнику парламентської фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову і його адвокатам вручили звинувачувальний акт.

Про це повідомив українським агентствам один із його адвокатів Олександр Мельников, передає "Радіо Свобода".

За його словами, Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочинів.

Після цього кроку справу Єфремова можна передавати до суду, додав адвокат.

Олександра Єфремова затримали наприкінці липня 2016 року за підозрою у причетності до створення угруповання "ЛНР", дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном "Луганськвугілля".

Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура висунула Єфремову 5 підозр: в організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Луганської ОДА; сприяння цьому захопленню; дії на зміну меж території та державного кордону України за змовою; сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державна зрада.

У листопаді 2016 року Печерський райсуд Києва продовжив арешт Єфремова до 22 січня 2017 року.

20 грудня Апеляційний суд Києва оголосив перерву до 5 січня 2017 року в розгляді скарги на продовження арешту екс-"регіонала".