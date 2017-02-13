Організатори "Євробачення" кажуть, що пішли через роздуті видатки

Команда організаторів "Євробачення" вирішила піти з проекту через зміни у кошторисі конкурсу.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів перший заступник гендиректора НСТУ Олександр Харебін, що також підписав заяву про вихід з проекту.

За його словами конфлікт виник із заступником гендиректора НСТУ Павлом Грицаком, який останні півтора місяці є фактичним керівником проекту "Євробачення".

Харебін зазначив, що Грицак "не ухвалює необхідних рішень, не підписує контракти, відміняє тендери".

"Одним із поштовхів до нашого уходу стало прийняття кошторису конкурсу, який був погоджений Павлом Грицаком і зріс на 50% від того, що був на початок грудня", - сказав він.

Харебін розповів, що раніше бюджет "Євробачення" складав 655 млн грн.

"Наш видатки були 655 млн гривень. Ми очікували отримати від конкурсу більш ніж 200 млн прибутку і ці гроші мали піти на "Суспільне мовлення". Зараз ми побачили, що кошторис "Євробачення" складає 655 плюс 200 млн, тобто 855 млн грн. І всі ці кошти повинні бути витрачені на конкурс", - розповів він.

За його словами, затверджений кошторис не був погоджений із двома виконавчими продюсерами – ним і Вікторією Романовою.

"Ми не розуміємо, чому конкурс здорожчав за місяць роботи Павла Грицака на 50%", - сказав Харебін.

За його словами, пішла майже вся команда з підготовки "Євробачення".

"21 людина – підписанти, але фактично пішла повністю комерційна складова, повністю безпекова складова і два виконавчі продюсери", - сказав він.

Як відомо, раніше Частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", що готувала проведення в "Євробачення 2017" заявила про вихід із проекту.

Олександр Шумілін, УП