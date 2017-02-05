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Порошенко: Авдіївка нарешті зі світлом

Неділя, 5 лютого 2017, 16:13

Російській Федерації не дали спровокувати гуманітарну катастрофу та дестабілізувати ситуацію у Авдіївці і по всій лінії фронту.

Про це заявив президент Петро Порошенко ввечері 5 лютого. 

"Нарешті Авдіївка зі світлом. Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки", - зазначив глава держави. 

При цьому президент висловив вдячність "злагодженій роботі уряду, ДержНС, українським військовим, які зробили все можливе для того, щоби не дати РФ спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту".

Як відомо,  кілька днів поспіль роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки після обстрілів бойовиків не могли розпочатися: російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак бойовики їх порушували.

Зокрема, 4 лютого бойовики обстріляли українських електриків, які проводили роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

В ОБСЄ закликали дотримуватися режиму тиші для проведення ремонтних робіт. 5 лютого відновлення електропостачання ДФС проходило під наглядом представників СММ ОБСЄ, які перебували на місці пошкодження ЛЕП разом з заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом. 

Згодом віце-прем'єр Геннадій Зубко доповів президенту України, що роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.

Теми: АвдіївкаПорошенко
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