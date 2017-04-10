Фірташ і Бахматюк завинили Нацбанку 20 мільярдів - Гонтарева

Голова Національного банку Валерія Гонтарева розповіла, скільки заборгували її фінустанові топ-олігархи України.

Таку заяву вона зробила на брифінгу в понеділок.

"Банк "Надра", Дмитро Фірташ, винен Нацбанку 9,8 млрд гривень, Олег Бахматюк за кредитами двох своїх банків "Фінансова ініціатива" та ВіЕйБі банк – понад 10 млрд гривень", - сказала Гонтарева, починаючи перелічувати найбільших боржників НБУ за кредитами рефінансування.

"Наступний "герой" – це Микола Лагун, він винен за кредитами "Дельта Банку" 8 млрд гривень, Костянтин Жеваго та його банк "Фінанси та кредит" винні Нацбанку 6,3 млрд гривень, Леонід Клімов, він досі сидить нашим народним депутатом і навіть входить до комітету банківської справи – 3,4 млрд гривень за кредитами Імексбанку", - додала Гонтарева.

За її словами, банкрутство усіх цих банків не означає, що їхні власники звільнились від боргів. "Державні кошти треба повертати і крапка!" - наголосила голова НБУ.

Як повідомлялося, з 10 травня Валерія Гонтарева йде у відставку з посади голови Національного банку.

Євген Кізілов, УП