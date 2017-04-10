Фирташ и Бахматюк задолжали Нацбанку 20 миллиардов - Гонтарева

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева рассказала, сколько должны ее финучреждению топ-олигархи Украины.

Такое заявление она сделала на брифинге в понедельник.

"Банк "Надра", Дмитрий Фирташ, должен Нацбанку 9,8 млрд гривен, Олег Бахматюк по кредитам двух банков "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи Банк – более 10 млрд гривен", - сказала Гонтарева, начиная перечислять крупнейших должников НБУ по кредитам рефинансирования.

"Следующий "герой" – это Николай Лагун, он должен по кредитам "Дельта Банка" 8 млрд гривен, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должны Нацбанку 6,3 млрд гривен, Леонид Климов, он до сих пор сидит нашим народным депутатом и даже входит в комитет банковского дела – 3,4 млрд гривен по кредитам Имэксбанка", - добавила Гонтарева.

По ее словам, банкротство всех этих банков не означает, что их владельцы освободились от долгов. "Государственные средства надо возвращать и точка!" - подчеркнула председатель НБУ.

Как сообщалось, с 10 мая Валерия Гонтарева уходит в отставку с должности председателя Национального банка.

Евгений Кизилов, УП