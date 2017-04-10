Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гонтарева: МВФ відкладав рішення також через пікети під "Сбербанком"

Понеділок, 10 квітня 2017, 12:32

Голова Нацбанку Валерія Гонтарева, яка йде у відставку з 10 травня, підтвердила, що МВФ переносив засідання з питання виділення Україні наступного траншу, в тому числі, і через пікетування роботи російських банків.

Про це вона розповіла під час брифінгу у понеділок.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація, що МВФ переносив свої останні засідання не тільки для уточнення макроекономічних прогнозів, а і через дії під відділеннями російських банків, Гонтарева відповіла:

"Так, це відповідає дійсності. Макроекономічні прогнози ми узгоджували. А в той час акти вандалізму поширювалися, і тому МВФ був дуже занепокоєний".

Вона також додала, що НБУ писав додатковий лист до МВФ, в якому брав на себе відповідальність владнати проблеми із пікетами.

Водночас Гонтарева повідомила, що документи про продаж "Сбербанку" ще не надходили, проте їх очікують цього тижня.

Як відомо, у понеділок активісти заблокували відділення "Сбербанка" в Харкові.

7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

Українців закликали забрати свої кошти з російських банків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФГонтарева
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
МВФ
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: