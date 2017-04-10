Гонтарева: МВФ відкладав рішення також через пікети під "Сбербанком"

Голова Нацбанку Валерія Гонтарева, яка йде у відставку з 10 травня, підтвердила, що МВФ переносив засідання з питання виділення Україні наступного траншу, в тому числі, і через пікетування роботи російських банків.

Про це вона розповіла під час брифінгу у понеділок.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація, що МВФ переносив свої останні засідання не тільки для уточнення макроекономічних прогнозів, а і через дії під відділеннями російських банків, Гонтарева відповіла:

"Так, це відповідає дійсності. Макроекономічні прогнози ми узгоджували. А в той час акти вандалізму поширювалися, і тому МВФ був дуже занепокоєний".

Вона також додала, що НБУ писав додатковий лист до МВФ, в якому брав на себе відповідальність владнати проблеми із пікетами.

Водночас Гонтарева повідомила, що документи про продаж "Сбербанку" ще не надходили, проте їх очікують цього тижня.

Як відомо, у понеділок активісти заблокували відділення "Сбербанка" в Харкові.

7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

Українців закликали забрати свої кошти з російських банків.

Українська правда