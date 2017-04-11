У Молдові затримали ще одного підозрюваного у замаху на Плахотнюка

Правоохоронні органи Молдови затримали ще одну людину, підозрювану в причетності до підготовки вбивства лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як заявив заступник начальника Генерального інспекторату поліції Молдови Георге Кавкалюк, затримали так званого провідника, жителя села Гиска (недалеко від м.Бендери), який допоміг двом виконавцям (громадянам України) замовного вбивства, що не відбулося, нелегально перетнути кордон Республіки Молдова.

Тим часом, суд сектору Центр молдавської столиці виніс вердикт про арешт строком на 30 діб іншим вісьмом учасникам підготовки замаху на Плахотнюка.

Як повідомлялося, 7 квітня начальник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

В поліції Молдови заявили, що один із замовників попередженого вбивства перебуває в Москві і є авторитетом злочинного світу як у Молдові, так і в Росії.