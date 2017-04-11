Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове задержали еще одного подозреваемого в покушении на Плахотнюка

Вторник, 11 апреля 2017, 02:54

Правоохранительные органы Молдовы задержали еще одного человека, подозреваемого в причастности к подготовке убийства лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает Укринформ.

Как заявил заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы Георге Кавкалюк, задержали так называемого проводника, жителя села Гиска (недалеко от г. Бендеры), который помог двум исполнителям (гражданам Украины) заказного убийства, которое не произошло, нелегально пересечь границу Республики Молдова.

Между тем, суд сектора Центр молдавской столицы вынес вердикт об аресте сроком на 30 суток другим восьми участникам подготовки покушения на Плахотнюка.

Как сообщалось, 7 апреля начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители Молдовы и Украины провели совместную спецоперацию и задержали исполнителей и заказчиков покушения на молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В полиции Молдовы заявили, что один из заказчиков предупрежденного убийства находится в Москве и является авторитетом преступного мира как в Молдове, так и в России.

Темы: Молдовакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: