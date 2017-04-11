В Молдове задержали еще одного подозреваемого в покушении на Плахотнюка

Правоохранительные органы Молдовы задержали еще одного человека, подозреваемого в причастности к подготовке убийства лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает Укринформ.

Как заявил заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы Георге Кавкалюк, задержали так называемого проводника, жителя села Гиска (недалеко от г. Бендеры), который помог двум исполнителям (гражданам Украины) заказного убийства, которое не произошло, нелегально пересечь границу Республики Молдова.

Между тем, суд сектора Центр молдавской столицы вынес вердикт об аресте сроком на 30 суток другим восьми участникам подготовки покушения на Плахотнюка.

Как сообщалось, 7 апреля начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители Молдовы и Украины провели совместную спецоперацию и задержали исполнителей и заказчиков покушения на молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В полиции Молдовы заявили, что один из заказчиков предупрежденного убийства находится в Москве и является авторитетом преступного мира как в Молдове, так и в России.