Тимошенко хоче, щоб НАБУ розібралося з абонплатою за газ

Юлія Тимошенко вважає за необхідне, щоб Національне антикорупційне бюро України вивчило, чи не було корупції у встановленні абонплати за підключення до газових мереж.

Про це лідер фракції "Батьківщина" заявила з трибуни Верховної Ради 11 квітня.

"Коли тисячі волонтерів в Україні роблять ту саму справу, наша влада вирішила провести мегакорупційну оборудку на приблизно мільярд доларів, що називається абонплатою. Ця абонплата за приєднання до мереж по газу є такою корупційною оборудкою, якої Україна ще не бачила", – сказала вона.

"Саме тому, що піднявся народ проти президента, проти кланів, які його оточують, 106 місцевих рад провели спеціальні позачергові засідання – і наполягли на тому, щоб президент відмінив це рішення. І стало очевидним, що керівник НКРЕКП Вовк – просто маріонетка. Йому президент дав вказівку – і він це рішення корупційне відмінив. Це перемога українського народу", – додала Тимошенко.

"Ми вважаємо, що зараз треба передати всі документи в НАБу стосовно цієї оборудки –і подивитися, наскільки вони дійсно орган із боротьби з корупцією", – заявила вона.

Втім, за словами Тимошенко, "друга велика афера, яка намічається – це розпродаж сільськогосподарської землі".

Як відомо, 28 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Але 10 квітня, після вимог президента та уряду, вона скасувала це рішення.

Перед цим його призупиняли на 3 місяці, адже Україна зобов’язалася перед Міжнародним валютним фондом ввести до кінця липня 2017 року тариф на розподіл газу.

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявляв, що "це новий податок на користь Фірташа та Льовочкіна, бо вони є власниками більшості облгазів в Україні".

Зі свого боку, Group DF Дмитра Фірташа стверджувала, що "плату за потужність" виокремили відповідно до закону "Про ринок природного газу", а кампанія проти неї – це "провокація політиків-популістів, які прагнуть отримати дивіденди на критиці запровадження міжнародних правил білінгу".

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Олена Рощенко, УП