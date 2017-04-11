Тимошенко хочет, чтобы НАБУ разобралось с абонплатой за газ

Юлия Тимошенко считает необходимым, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины изучило, не было ли коррупции в установлении абонплаты за подключение к газовым сетям.

Об этом лидер фракции "Батькивщина" заявила с трибуны Верховной Рады 11 апреля.

"Когда тысячи волонтеров в Украине делают одно и то же дело, наши власти решили провести мегакоррупционную аферу на приблизительно миллиард долларов, который называется абонплатой. Эта абонплата за присоединение к сетям по газу – такая коррупционная афера, которой Украина еще не видела", – сказала она.

"Именно потому, что поднялся народ против президента, против кланов, которые его окружают, 106 местных советов провели специальные внеочередные заседания – и настояли на том, чтобы президент отменил это решение. И стало очевидным, что руководитель НКРЭКП Вовк – просто марионетка. Ему президент дал указание – и он это решение коррупционное отменил. Это победа украинского народа", – добавила Тимошенко.

"Мы считаем, что сейчас надо передать все документы в НАБУ относительно этой аферы – и посмотреть, насколько они действительно орган по борьбе с коррупцией", – заявила она.

Впрочем, по словам Тимошенко, "вторая большая афера, которая намечается – это распродажа сельскохозяйственной земли".

Как известно, 28 марта Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Но 10 апреля, после требований президента и правительства, она отменила это решение.

Перед этим его приостанавливали на 3 месяца, так как Украина обязалась перед Международным валютным фондом ввести до конца июля 2017 года тариф на распределение газа.

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявлял, что "это новый налог в пользу Фирташа и Лёвочкина, потому что они владеют большинством облгазов в Украине".

Со своей стороны, Group DF Дмитрия Фирташа утверждала, что "плату за мощность" выделили в соответствии с законом "О рынке природного газа", а кампания против нее – это "провокация политиков-популистов, которые хотят получить дивиденды на критике внедрения международных правил биллинга".

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Алена Рощенко, УП