США звинувачують Росію в спробах приховати хіматаку в Сирії

Білий дім звинуватив Росію в спробах приховати хімічну атаку, нанесену сирійським урядом в провінції Ідліб.

Про це йдеться в чотирьохсторінковому звіті, складеному Радою нацбезпеки США, пише газета The New York Times.

У розсекреченій частині звіту спростовуються твердження Москви про те, що це повстанці завдали хіматаку, щоб підставити уряд Сирії. Також стверджується, що газ, який використовувався при хімічній атаці - зарин.

У документі також міститься заклик до міжнародного співтовариства засудити використання Сирією хімічної зброї та жорстка критика на адресу Росії за те, що вона "прикриває" союзника.

Високопоставлені представники Білого дому, виступаючи на умовах анонімності, прокоментували розвідувальну доповідь. Вони заявили, що метою Росії є приховання провини сирійського уряду в хімічному нападі. Вони також відзначили, що сирійський уряд, перебуваючи під тиском опозиційних сил по всій країні і не маючи достатньої кількості військ для відповіді, використовував зарин для нападу на повстанців, які погрожували територіям, що знаходяться під контролем уряду.

Раніше представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що, на її думку, Росія знала про те, що уряд Сирії готується нанести хімічний удар.

"Я думаю, що вони знали", - сказала Хейлі в інтерв'ю CNN.

У Росії всі звинувачення заперечують і засуджують ракетні удари США по Сирії у відповідь на хіматаку.

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада