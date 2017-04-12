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США обвиняют Россию в попытках скрыть химатаку в Сирии

Среда, 12 апреля 2017, 06:45
США обвиняют Россию в попытках скрыть химатаку в Сирии

Белый дом обвинил Россию в попытках скрыть химическую атаку, нанесенную сирийским правительством в провинции Идлиб.

Об этом говорится в четырехстраничном отчете, составленном Советом нацбезопасности США,  пишет газета The New York Times.

В рассекреченной части отчета опровергаются утверждения Москвы о том, что это повстанцы нанесли химатаку, чтобы подставить правительство Сирии. Также утверждается, что газ, который использовался при химической атаке – зарин.

В документе также содержится призыв к международному сообщество осудить использование Сирией химического оружия и жесткая критика в адрес России за то, что она "прикрывает" союзника.

Высокопоставленные представители Белого дома, выступая на условиях анонимности, прокомментировали разведывательный доклад. Они заявили, что целью России является скрыть виновность сирийского правительства в химическом нападении. Они также отметили, что сирийское правительство, находясь под давлением оппозиционных сил по всей стране и не имея достаточного количества войск для ответа, использовало зарин для нападения на повстанцев, которые угрожали территории, находящейся под контролем правительства.

Ранее представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что, по ее мнению, Россия знала о том, что правительство Сирии готовится нанести химический удар.

"Я думаю, что они знали", - сказала Хейли в интервью CNN.

В России все обвинения отрицают и осуждают ракетные удары США по Сирии в ответ на химатаку.

Как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к химической атаке в Сирии, побудившей президента Дональда Трампа начать прямые военные действия против сирийского президента Башара Асада.

Темы: СирияСШАРосcия
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