"Національний корпус" починає блокаду "Сбербанку" в Одесі
Активісти партії "Національний корпус" розпочали у середу безстроковий пікет одного із відділень російського "Сбербанку" в Одесі, по вул. Рішельєвська, 28.
Про це повідомляється на сторінці НК у Facebook.
В партії кажуть, що мета їхньої акції - видворити російський капітал із України.
"Ми вимагаємо, щоб Гонтарева (Валерія, голова НБУ – ред.) сіла за ґрати та повернула країні суму, яку вона вкрала, перебуваючи на посаді, а це 52 мільйона гривень", - йдеться в заяві.
Активісти нагадали, що вже блокували в Одесі відділення "Альфа банку" та "Промінвест банку".
Як повідомлялося, 12 квітня націоналісти також заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.
Раніше "Національний корпус" заявляв, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.
Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.
10 квітня у Харкові біля відділення "Сбербанку" відбулися сутички між націоналістами і правоохоронцями.