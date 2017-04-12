Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Национальный корпус" начинает блокаду "Сбербанка" в Одессе

Среда, 12 апреля 2017, 16:56

Активисты партии "Национальный корпус" начали в среду бессрочный пикет отделения российского "Сбербанка" в Одессе, по ул. Ришельевская, 28.

Об этом сообщается на странице НК в Facebook.

В партии говорят, что цель их акции - выдворить российский капитал из Украины.

"Мы требуем, чтобы Гонтарева (Валерия, глава НБУ – ред.) села за решетку и вернула стране сумму, которую она украла, находясь на посту, а это 52 миллиона гривен", - говорится в заявлении.

Активисты напомнили, что уже блокировали в Одессе отделение "Альфа банка" и "Проминвест банка".

Как сообщалось, 12 апреля националисты также заблокировали отделение российского "Сбербанка" в центре Днипра.

Ранее "Национальный корпус" заявлял, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.

Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.

10 апреля в Харькове возле отделения "Сбербанка" произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

Темы: банкиОдессаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
банки
Зеленский о "Сенс Банке": Гарантированы права вкладчиков и стабильность сектора
"Укрэксимбанк" получил в первом полугодии 2 миллиарда прибыли
Зеленский призвал Кабмин поддержать национализацию "Сенс Банка"
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: