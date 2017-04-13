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Манафорт планує зареєструватись в якості іноземного агента

Четвер, 13 квітня 2017, 05:38

Пол Манафорт планує постфактум зареєструватися у Міністерстві юстиції США в якості іноземного агента.

Про це заявив його представник Джейсон Мелоні, передає Reuters.

"Лобістська діяльність Манафорта для іноземного клієнта завершилась до того, як він почав працювати у виборчій кампанії Трампа", - стверджує Мелоні.

Він повідомив, що Манафорт планує постфактум зареєструватися у Міністерстві юстиції США в якості іноземного агента.

"Ще до виборів в 2016 році Манафорт обговорював з федеральними властями доцільність реєстрації в якості іноземного агента", - повідомив Мелоні.

Зв’язки Манафорта з Росією є частиною розслідування ФБР і комітету розвідки Конгресу втручання Москви у президентські вибори в США.

Манафорт відкидає звинувачення і погодився добровільно свідчити в Конгресі США.

Як відомо Манафорт працював на колишнього президента Віктора Януковича і, згідно із записами в "амбарній книзі" Партії регіонів, отримав майже $13 млн.

12 квітня американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" Партії регіонів політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Агентство підтвердило платіж Манафорту з белізького офшору Neocom Systems Limited, у якого був рахунок в Киргизстані, про що раніше в статті для УП писав нардеп Сергій Лещенко. Йдеться про суму 750 тисяч доларів.

Агентство також знайшло документи, що підтверджують виплату фірмі Манафорта у 2007 році $455 249, що також відображено у "амбарній книзі" Партії Регіонів.

Фінансові звіти недавно отримані The Associated Press підтверджують принаймні $1,2 млн виплат, згаданих у "амбарній книзі".

Як відомо, у березні 2017 року Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Теми: Пол МанафортСША
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