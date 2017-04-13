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Манафорт планирует зарегистрироваться в качестве иностранного агента

Четверг, 13 апреля 2017, 05:38

Пол Манафорт планирует постфактум зарегистрироваться в Министерстве юстиции США в качестве иностранного агента.

Об этом заявил его представитель Джейсон Мелони, передает Reuters.

"Лоббистская деятельность Манафорта для иностранного клиента завершилась до того, как он начал работать в избирательной кампании Трампа", - утверждает Мелони.

Он сообщил, что Манафорт планирует постфактум зарегистрироваться в Министерстве юстиции США в качестве иностранного агента.

"Еще до выборов в 2016 году Манафорт обсуждал с федеральными властями целесообразность регистрации в качестве иностранного агента", - сообщил Мелони.

Связи Манафорта с Россией является частью расследования ФБР и комитета разведки Конгресса вмешательства Москвы в президентские выборах в США.

Манафорт отвергает обвинения и согласился добровольно свидетельствовать в Конгрессе США.

Как известно Манафорт работал на бывшего президента Виктора Януковича и, согласно записям в "амбарной книге" Партии регионов, получил почти $ 13 млн.

12 апреля американское информагентство AP нашло подтверждения платежей с "теневой бухгалтерии" Партии регионов политтехнологу, экс-главе кампании Дональда Трампа Полу Манафорту.

Агентство подтвердило платеж Манафорту с белизского оффшора Neocom Systems Limited, у которого был счет в Кыргызстане, о чем ранее в статье для УП писал нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о сумме 750 тысяч долларов.

Агентство также нашло документы, подтверждающие выплату фирме Манафорта в 2007 году $ 455 249, что также отражено в "амбарные книге" Партии Регионов.

Финансовые отчеты недавно полученные The Associated Press подтверждают по крайней мере $1,2 млн выплат, упомянутых в "амбарной книге"

Как известно, в марте 2017 года Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Темы: Пол МанафортСША
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