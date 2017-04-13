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Бойовики вимагають допуску на Авдіївський коксохім Ахметова

Четвер, 13 квітня 2017, 09:53

Представники "ДНР" вимагають допустити їх до інспекцій на Авдіївському коксохімічному заводі на підконтрольній Києву території через екологічну небезпеку.

Як заявила речниця Дениса Пушиліна Вікторія Талакіна, таке бажання вони висловили в мінській гуманітарній підгрупі, повідомляє сепаратистський ресурс ДАН.

Як відомо, представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" не є учасниками тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі, але їх іноді запрошують на засідання підгруп у Мінську.

"У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань сьогодні (12 квітня – ред.) було порушено низку важливих питань, що стосуються екологічної безпеки Донбасу. Так, на думку представників ДНР, розташування Авдіївського коксохімзаводу в зоні бойових дій вимагає надзвичайних негайних заходів через екологічну й радіаційно-хімічну небезпеку, яку він становить для регіону", – заявила Талакіна.

"Переговорники закликали до якнайшвидших інспекцій подібних підприємств із обов'язковою участю представників республік", – стверджує вона.

Прес-секретар Пушиліна заявила, що на території Авдіївського коксохіму за час конфлікту розірвалося понад 320 снарядів, а українські військовослужбовці нібито готувалися до мінування заводу. При цьому на підприємстві зберігаються тисячі тонн токсичних речовин: бензол, сірчана кислота, фенол та інші.

За даними "ДНРівців", станом на березень 2016 року на складах підприємства було 19 тисяч тонн коксу.

Як відомо, Авдіївський коксохімічний завод входить у СКМ Ріната Ахметова. Він регулярно зазнає обстрілів із боку проросійських бойовиків, бо розташований у прифронтовій зоні. Завод забезпечує населення Авдіївки теплом у холодний час.

Теми: АвдіївкаДонбасМінські угодиДНРАхметов
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