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Боевики требуют допуска на Авдеевский коксохим Ахметова

Четверг, 13 апреля 2017, 09:53

Представители "ДНР" требуют допустить их к инспекциям на Авдеевском коксохимическом заводе на подконтрольной Киеву территории из-за экологической опасности.

Как заявила пресс-секретарь Дениса Пушилина Виктория Талакина, такое желание они высказали в минской гуманитарной подгруппе, сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

Как известно, представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" не являются участниками трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе, но их иногда приглашают на заседания подгрупп в Минске.

"В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам сегодня (12 апреля – ред.) был поднят ряд важных вопросов, касающихся экологической безопасности Донбасса. Так, по мнению представителей ДНР, нахождение Авдеевского коксохимзавода в зоне боевых действий требует чрезвычайных незамедлительных мер из-за экологической и радиационно-химической опасности, которую он представляет для региона", – заявила Талакина.

"Переговорщики призвали к скорейшим инспекциям подобных предприятий с обязательным участием представителей республик", – утверждает она.

Пресс-секретарь Пушилина заявила, что на территории Авдеевского коксохима за время конфликта разорвалось свыше 320 снарядов, а украинские военнослужащие якобы готовились к минированию завода. При этом на предприятии находятся тысячи тонн токсических веществ: бензол, серная кислота, фенол и другие.

По данным "ДНРовцев", по состоянию на март 2016 года на складах предприятия было 19 тысяч тонн кокса.

Как известно, Авдеевский коксохимический завод входит в СКМ Рината Ахметова. Он регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков, так как находится в прифронтовой зоне. Завод обеспечивает население Авдеевки теплом в холодное время.

Темы: АвдеевкаДонбассМинские соглашенияДНРАхметов
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