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Гонтарева обговорила з Порошенком кандидатуру свого наступника

Четвер, 13 квітня 2017, 14:55

Глава Національного банку Валерія Гонтарєва обговорила з президентом Петром Порошенко кандидатуру свого наступника.

Про це вона повідомила в ході прес-конференції, передають "Українські новини".

"Ми обговорювали це з президентом 3 місяці. Вже тут нічого обговорювати, потрібно затвердити наступника", – сказала вона, не назвавши його прізвище.

Раніше глава НБУ повідомила, що сподівається на призначення технократа наступним главою регулятора.

Як відомо, глава Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що піде у відставку з 10 травня.

Теми: НБУГонтарева
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