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Гонтарева обсудила с Порошенко кандидатуру своего преемника

Четверг, 13 апреля 2017, 14:55

Глава Национального банка Валерия Гонтарева обсудила с президентом Петром Порошенко кандидатуру своего преемника.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передают "Українські новини".

"Мы обсуждали это с президентом 3 месяца. Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника", – сказала она, не назвав его фамилию..

Ранее глава НБУ сообщила, что надеется на назначение технократа следующим главой регулятора.

Как известно, глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что уйдет в отставку с 10 мая.

Темы: НБУГонтарева
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