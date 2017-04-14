Тука вважає, що був шанс дати "по зубах" сепаратизму на Донбасі

Заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що була можливість зупинити окупацію Донбасу 3 роки тому.

"Коли я дивлюся відео тих часів, у мене ком в горлі стоїть: я бачу втрачені шанси", – сказав він в інтерв’ю "Радіо Свобода", згадуючи події квітня 2014 року.

На Донбасі Тука був від початку збройного конфлікту в ролі волонтера, а пізніше – голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Він переконаний: в України був абсолютно реальний шанс придушити "русскую весну" на першому етапі.

"У Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі мерзотників, які намагалися створити новоросійські утворення, не підтримала, в першу чергу, місцева влада. Там, де вони не отримали підтримки, їм зразу створили спротив, і ця вся наволоч отримала по зубах", – сказав Тука.

За словами чиновника, три роки тому центральна влада була розгублена і деморалізована – тоді Києву не вистачило рішучості для впровадження дієвих механізмів боротьби.

На думку Туки, зараз протистояння переходить до "змагання економік" України та її союзників проти економіки держави-агресора.

За його словами, перемогу отримає той, кому ресурсів вистачить на довше.

Як відомо, три роки тому Україна розпочала антитерористичну операцію на Донбасі.

Увечері 12 квітня 2014 року відбулося екстрене засідання РНБО під головуванням Олександра Турчинова, а вже 13 квітня у Слов'янську почалася Антитерористична операція під керівництвом СБУ.

Навесні 2014 року Петро Порошенко заявляв, що АТО "не може і не буде тривати два-три місяці, вона має і буде тривати години". Під цим гаслом він переміг на президентських виборах, але бойові дії тривають досі, хоча воєнний стан не оголошено

За даними ООН на грудень 2016 року, кількість жертв збройного конфлікту на сході України сягнула майже 10 тисяч осіб, а поранення отримали понад 22 тисячі.

Міністерство оборони України 14 квітня 2017 року повідомило, що з військовослужбовців загинули 2652 осіб, поранено 9578 осіб

Крім того, з Донбасу виїхали понад 1,6 мільйона переселенців, свідчать дані Міністерства соціальної політики України за січень.

Олена Рощенко, УП