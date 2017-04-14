Чотирьох "чорних трансплантологів" відправили у СІЗО із заставою 72 млн

Суд обрав "чорним трансплантологам", яких затримали в Києві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави на загальну суму понад 72 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Київської області.

"Громадянину Туреччини, який є організатором злочинного угрупування, що вербувало громадян для трансплантації органів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 млн гривень. Другий громадянин Туреччини також перебуватиме під арештом з альтернативою внесення застави у розмірі 32 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"Громадянці України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, а громадянину України – без альтернативи внесення застави", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини".

"Злочинне угрупування діяло з вересня 2015 року. Через всесвітню мережу "Інтернет" підозрювані шукали потерпілих, перевагу надавали людям зі скрутним матеріальним становищем, які потім залежали від зловмисників. За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в прокуратурі.

Як відомо, 11 квітня правоохоронці затримали у Києві учасників транснаціонального угруповання, яке спеціалізувалося на торгівлі внутрішніми органами людей.

Українська правда