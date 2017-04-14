Четырех "черных трансплантологов" отправили в СИЗО с залогом 72 млн

Суд избрал "черных трансплантологов", которых задержали в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму более 72 млн грн.



Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.



"Гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовала граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн гривен. Второй гражданин Турции также будет находиться под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн гривен", - говорится в сообщении.



"Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины – без альтернативы внесения залога", - сообщили в ведомстве.



Отмечается, что всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека".



"Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через всемирную сеть "Интернет" подозреваемые искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением, которые затем зависели от злоумышленников. За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в прокуратуре.



Как известно, 11 апреля правоохранители задержали в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей.



Украинская правда