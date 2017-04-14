Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Четырех "черных трансплантологов" отправили в СИЗО с залогом 72 млн

Пятница, 14 апреля 2017, 16:18

Суд избрал "черных трансплантологов", которых задержали в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму более 72 млн грн.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

"Гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовала граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн гривен. Второй гражданин Турции также будет находиться под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн гривен", - говорится в сообщении.

"Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины – без альтернативы внесения залога", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека".

"Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через всемирную сеть "Интернет" подозреваемые искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением, которые затем зависели от злоумышленников. За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в прокуратуре.

Как известно, 11 апреля правоохранители задержали в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей.

Украинская правда

Темы: СИЗОКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
СИЗО
ВАКС оставил Микитася в СИЗО, но уменьшил залог до 20 миллионов
Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: