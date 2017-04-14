Филипчук отрицает причастность к "плану Артеменко"

Руководитель Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук отрицает, что причастен к разработке так называемого "мирного плана" депутата Андрея Артеменко.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Как известно, 13 апреля прокуратура провела обыск в помещении МЦПИ в связи с тем, что центр может быть причастен к разработке "плана Артеменко".

"Вчерашние "маски шоу" в МЦПИ - верх цинизма и абсурда, пренебрежение со стороны руководства страны и правоохранительных органов самим понятием верховенства права, закона. Даже Янукович не позволял себе рейды против аналитических центров", - заявил Филипчук.

По его мнению, обыск проводили незаконно, в отсутствие адвокатов и с применением физической силы.

Филипчук пожаловался, что правоохранители сломали дверной замок и забрали его телефон.

"Относительно народного депутата Артеменко, в рамках уголовного производства в отношении которого был устроен этот отвратительный цирк. Чтобы прекратить грязные и лживые инсинуации порохоботов и их СМИ позволю себе рассказать несколько деталей. С Андреем меня познакомил в один из последних дней февраля 2014 года у себя в кабинете Дмитрий Ярош, тогда - руководитель Правого сектора", - отметил руководитель Филипчук, добавив, что после этого виделся с Аременко только раз - во второй половине февраля 2017 года, когда всем уже стало известно о "плане Артеменко".

"Я сразу позвонил и пригласил Андрея в гости – все-таки уже три года я последовательно занимаюсь этой темой и мне интересно, что думают и делают другие, как и интересно рассказать, что я думаю по вопросу мирного урегулирования конфликта. Совершенно понятно, что выдвинутые ГПУ обвинения - абсурдны", - заявил он.

"Артеменко не участвовал в наших мероприятиях, где мы обсуждали и представляли эти идеи - но даже если бы принимал участие, то что здесь было бы криминального? (...) На самом деле, я понимаю, что все эта демонстрация силы - реакция на мой визит в США. Понимаю раздражение - с кое-кем на должностях не встречаются, а с простым экспертом - встречаются", - добавил Филипчук.

Ранее газета The New York Times сообщила, что тогдашний нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.



Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Также Артеменко якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Сам Артеменко утверждает, что не передавал никакого плана в Белый дом, а был вовлечен США в переговоры по украинскому вопросу.

Украинская правда