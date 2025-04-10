Американські політтехнологи, мільярди для Ахметова та віп-біженці в Монако. Гучні розслідування УП

Журналістика за темпом впливу нагадує багатомісячну облогу міста в середні віки: вона намагається змінити суспільство, вказуючи йому на недоліки, але рух до змін відбувається дуже повільно й не завжди помітно.

Проте тараном, що може швидко розтрощити міську браму та оновити правила суспільства стають журналістські розслідування. Їхня вага залежить не від обсягу тексту чи тривалості відео, а від наслідків, до яких вони призвели. Від того, чи стали вони поштовхом до позитивних змін.

Розслідування завжди були важливою складовою роботи Української правди й міцно вплетені в ДНК видання. Ми розповідаємо правду, яку намагаються приховати, і іноді вона стає тим самим тараном, який розносить у друзки браму корупційної фортеці.

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З нагоди 25-річного ювілею УП пропонує цикл матеріалів, у яких ми згадуємо наші найбільш цікаві та резонансні журналістські розслідування. Вони відбувалися за різних президентів та складів парламенту, за різних економічних та безпекових умов, але всі були важливі для суспільства.

Мустафа Найєм, 2007 рік.

Непримітні коричневі двері підʼїзду, вибігши з яких можна одразу врізатися у вуличний стовп, ведуть до офісу, вікна якого завжди зашторені. Саме це київський форпост людини, прізвище якої на той момент знають тільки обрані. Пол Манафорт, американський політтехнолог, якого називають візитницею Республіканської партії США. Людина, що за ініціативи Ріната Ахметова працювала на парламентських виборах на підтримку Віктора Януковича та Партії регіонів.

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Історія Манафорта не вміститься в одну статтю – їх буде кілька. У них йтиметься про те, як Ахметов привів Манафорта, як його команда запровадила практику віп-агітаторів, придумала слоган "Покращення вашого життя вже сьогодні" та навчила лідера "регіоналів" піднімати руки.

Минуть роки, й українські вояжі Манафорта стануть відомими на весь світ. Він втратить посаду керівника виборчої кампанії Дональда Трампа і буде визнаний винним у податковому шахрайстві та змові. Звинувачення стосуватимуться його роботи, пов'язаної з Україною в період з 2006 по 2015 рік. В 2019 році Манафорт отримає 7,5 років вʼязниці, а в 2020-му його помилує Трамп.

Севгіль Мусаєва, 2016 рік.

Формула з доходом на 24 мільярди гривень на рік швидко увійшла в обіг під назвою "Роттердам плюс" – і стала символом надприбутків олігархів у період президентства Порошенка.

Її суть зводилася до наступного. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оголосила, що тепер вартість вугілля для ТЕС визначатимуть не вручну, а за новою методикою АPI2.

АPI2 – це індекс біржових цін на вугілля в регіоні ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), який включає вартість сировини, а також витрати на його доставку в порт. До цієї ціни також додали вартість логістики (той самий "плюс"). Так на момент виходу публікації за доставку додавалося близько $15 за тонну вугілля при його ціні в $40-45.

Й виходило, що хоча левова частка вугілля для ТЕС видобувалася на Донбасі та в Росії, коштував він стільки, нібито його везли з Роттердаму.

Головними вигодонабувачами нової методики формування ціни на вугілля стали "ДТЕК" Ріната Ахметова та оточення Петра Порошенка. А для пересічних громадян результатом її запровадження став ріст тарифів на електроенергію.

Михайло Ткач, 2022 рік

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути – вирішили журналісти УП, які регулярно отримували сигнали: у Монако, Монте-Карло та Ніцці зібралася непристойно велика кількість українських віп-біженців. І вирушили на їхні пошуки.

Виявилося, віп-біженці й справді там є. Біля берегів Монако журналісти знайшли 65-метрову яхту вартістю 70 мільйонів доларів під назвою "Z". Ця літера у 2022-му стала символом російського вторгнення, проте в даному випадку означала першу літеру прізвища мільярдера Костянтина Жеваго (Zhevago). У 2019 році ДБР оголосило Жеваго у розшук – його підозрюють у розкраданні коштів вкладників банку "Фінанси та кредит". І до цього відео його місце перебування залишалося невідомим.

Зафіксувала знімальна група й пʼятизірковий готель в Монте-Карло, апартаменти в якому не перший рік орендувала родина депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса. Знайшла маєток київського депутата Вадима Столара у Ніцці. Побувала на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра, який українські політики та бізнесмени перетворили на французьку Конча-Заспу: за кілька днів журналісти виявили близько десятка маєтків, до яких приїжджають автомобілі з українськими номерними знаками…

Цей матеріал стане тільки першим у низці інших, де журналісти УП знаходитимуть депутатів, чиновників й навіть колишнього президента, які пересиджують війну на елітних закордонних курортах.

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