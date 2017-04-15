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В’ячеслав Чайка помер у реанімації від отриманих поранень

Субота, 15 квітня 2017, 04:04

Лікарям не вдалося врятувати життя колишнього міліціонера, учасника Революції гідності В’ячеслава Чайки, який був поранений під час замаху на адвоката Віту Шаблій.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В’ячеслава Чайку важко поранив у місті Дубно власний син, Ігор Чайка, який займав посаду прокурора в Тернополі. Його дружина, адвокат, лідер дубенського Майдану під час Революції гідності і колишній кандидат на посаду міського голови Дубна Віта Шаблій, померла від вогнепальних ран на порозі будинку.

Причина конфлікту, як з’ясувалося, – суперечки за майно.

Важко пораненого В’ячеслава Чайку "швидка" доправила до реанімації, де він встиг розповісти про нападника. Ігор Чайка втік із місця злочину, але через кілька днів сам з’явився до прокуратури. Чоловік, якому обраний запобіжним заходом домашній арешт із носінням електронного браслета, пояснює свої дії самообороною.

В’ячеслав Чайка – член Рівненського обласного комітету партії ВО "Свобода", заступник голови обласної організації з військових питань, тривалий час очолював Дубенську районну організацію ВО "Свобода".

Під час Революції гідності В’ячеслав Чайка входив до Рівненської сотні самооборони Євромайдану. Під час сутичок із силовиками зазнав осколкового поранення від вибуху шумової гранати. Упродовж недовгого періоду у 2014 році В’ячеслав Чайка працював на посаді начальника УМВС у Рівненській області.

Поховають В’ячеслава Чайку в суботу, 15 квітня, в Дубні. У загиблих лишився спільний 18-річний син.

Теми: Рівненська областьпрокуратура
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