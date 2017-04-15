Вячеслав Чайка умер в реанимации от полученных ранений

Врачам не удалось спасти жизнь бывшего милиционера, участника Революции достоинства Вячеслава Чайки, который был ранен во время покушения на адвоката Виту Шаблий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вячеслава Чайку тяжело ранил в городе Дубно собственный сын, Игорь Чайка, занимавший должность прокурора в Тернополе. Его жена, адвокат, лидер дубенского Майдана во время Революции достоинства и бывший кандидат на должность городского головы Дубно Вита Шаблий, умерла от огнестрельных ран на пороге дома.

Причина конфликта, как выяснилось, - споры за имущество.

Тяжело раненного Вячеслава Чайку "скорая" доставила в реанимацию, где он успел рассказать о нападавшем. Игорь Чайка скрылся с места преступления, но через несколько дней сам явился в прокуратуру. Мужчина, которому избран мерой пресечения домашний арест с ношением электронного браслета, объясняет свои действия самообороной.

Вячеслав Чайка - член Ровенского областного комитета партии ВО "Свобода", заместитель председателя областной организации по военным вопросам, длительное время возглавлял Дубенскую районную организацию ВО "Свобода".

Во время Революции достоинства Вячеслав Чайка входил в Ровенскую сотню самообороны Евромайдана. Во время столкновений с силовиками получил осколочное ранение от взрыва шумовой гранаты. В течение недолгого периода в 2014 году Вячеслав Чайка работал в должности начальника УМВД в Ровенской области.

Похоронят Вячеслава Чайку в субботу, 15 апреля, в Дубно. У погибших остался общий 18-летний сын.