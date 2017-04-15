У Асада ще є сотні тонн хімічної зброї - екс-генерал армії Сирії

Уряд Сирії приховує від Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) кілька сотень тонн хімічної зброї.

Про це в інтерв'ю The Telegraph розповів колишній генерал сирійської армії Захер ас-Сакат.

Сирія передала, як вона стверджувала, весь свій хімічний арсенал в ОЗХЗ в 2014 році в рамках угоди між США і Росією, після того як сотні людей загинули через використання газу зарин на околиці Дамаска.

Угода запобігла військовим ударам США по Сирії, а адміністрація президента Барака Обами тоді заявила, що один з найбільших запасів хімічної зброї на "100% ліквідовано".

"Вони (режим Асада) визнали наявність лише 1,3 тис. тонн, але ми знали, що в реальності у них було майже в два рази більше", - заявив ас-Сакат, який був одним з вищих керівників в хімічній програмі країни, уточнивши, що було щонайменше 2 тис. тонн.

За даними колишнього генерала сирійської армії, нерозкриті запаси забороненої зброї включають в себе кілька сотень тонн зарину, хімічних речовин - прекурсорів, а також авіаційні бомби, які можуть нести хімічні заряди і хімічні боєголовки для ракет "Скад".

53-річний генерал, який зберіг контакти з офіційними особами в Сирії після втечі в березні 2013 року, повідомив, що протягом декількох тижнів до прибуття інспекторів ОЗХЗ режим був зайнятий переміщенням запасів хімзброї.

Тонни хімікатів були вивезені в укріплені пункти поблизу Хомса і в прибережне місто Джабль у Тартусі, де розташована військово-морська база і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Сирії.

У наступні роки з'явилися докази, що Дамаск продовжує використовувати хімікати - в тому числі ті, від яких він зобов'язувався відмовитися.

Як відомо, 4 квітня під час хімічної атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії загинули 89 осіб. У відповідь на атаку США випустили по сирійській авіабазі поблизу Хомса 59 крилатих ракет "Томагавк". Саме з цієї бази, як вважається, було здійснено атаку. Метою авіаударів названо "стримування режиму від використання хімічної зброї знову".

Також, як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до цієї хімічної атаки.

На брифінгу після ракетного удару США по авіабазі військ Башара Асада в Сирії держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія або є співучасницею, або просто некомпетентною, якщо не може довести до кінця угоду про утилізацію хімічної зброї в Сирії.

Відзначимо, що Росія заблокувала резолюцію ООН про проведення розслідування хімічної атаки на сірійське місто Хан-Шейхун.