Українці, що потрапили у ДТП в РФ: загрози життю і здоров’ю немає

Громадянам України, що постраждали внаслідок ДТП в Ленінградській області (РФ), надано медичну допомогу, загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

Про це 15 квітня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

За повідомленням Генконсульства України в Санкт-Петербурзі, 14 квітня внаслідок ДТП у Ленінградській області постраждали 3 громадян України.

"Одного з них госпіталізовано до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Інші двоє після отримання первинної медичної допомоги залишили лікувальний заклад", - зазначили в МЗС.

Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі.