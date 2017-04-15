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Украинцы, попавшие в ДТП в РФ: угрозы жизни и здоровью нет

Суббота, 15 апреля 2017, 11:43

Гражданам Украины, которые пострадали в результате ДТП в Ленинградской области (РФ), оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

Об этом 15 апреля сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

По сообщению Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, 14 апреля в результате ДТП в Ленинградской области пострадали 3 граждан Украины.

"Один из них госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение", - отметили в МИД.

Генконсульство поддерживает связь с лечебным учреждением и правоохранительными органами, которые проводят расследование по этому делу.

Темы: РосcияаварияМИД
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