Двоє кримських татар, арештованих у Бахчисараї, вийшли на свободу

У неділю вийшли на свободу заарештовані в Бахчисараї 13 квітня кримські татари Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба, оскільки цього дня закінчився їхній термін триденного арешту.

Про це в Facebook повідомляє кримська активістка Муміне Салієва, пише Крим.Реалії.

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив Мідата Муждабу в "пропаганді екстремістських матеріалів", а Зудієва – в участі в "несанкціонованому мітингу".

Як повідомлялося, у суботу з СІЗО у Сімферополі вийшов один з затриманих Ескендер Меметов.

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Різи Муждабаєва (шостий мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (сьомий мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.

Російські силовики назвали обшуки й затримання "плановими заходами".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через почастішання обшуків у Криму.

Українська правда