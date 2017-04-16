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Двое крымских татар, арестованных в Бахчисарае, вышли на свободу

Воскресенье, 16 апреля 2017, 15:48
Двое крымских татар, арестованных в Бахчисарае, вышли на свободу

В воскресенье вышли на свободу арестованные в Бахчисарае 13 апреля крымские татары Ремзи Зудиев и Мидат Муждаба, поскольку в этот день истек их срок трехдневного ареста.

Об этом в Facebook сообщает крымская активистка Мумине Салиева, пишет Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд обвинил Мидата Муждабу в "пропаганде экстремистских материалов", а Зудиева - в участии в "несанкционированном митинге".

Как сообщалось, в субботу из СИЗО в Симферополе вышел один из задержанных - Эскендер Меметов.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман - Ризы Муждабаева (шестой микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (седьмой микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Российские силовики назвали обыски и задержания "плановыми мероприятиями".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

Украинская правда 

Темы: крымские татары
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