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СЦКК: Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки

Понеділок, 17 квітня 2017, 21:07
СЦКК: Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки

З боку бойовиків ОРДЛО тривають обстріли позицій Збройних Сил України та мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування. 

Про це ввечері 17 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК. 

"Загострення обстановки спостерігається в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовано 2 міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей", - заявили в СЦКК. 

Зафіксовано обстріли з боку ОРДО житлових кварталів населеного пункту Авдіївка, за попередніми даними пошкоджено 6 житлових будинків по вулиці Тургенєва 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одному із будинків зруйновано дах.

Інформація щодо наслідків обстрілу встановлюється.

 
 
 

"Подібні злочини ОРДО свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - підкреслили в СЦКК. 

Як відомо, 29 березня тристороння контактна група в Мінську узгодила повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року.

Станом на ранок 1 квітня у штабі АТО повідомили, що 31 березня російсько-терористичні війська 94 рази обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи переважно важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. 

Протягом квітня штаб АТО та спостерігачі місії ОБСЄ фіксують постійні обстріли з боку ОРДЛО, у тому числі із забороненого "Мінськом" озброєння .

Українська правда 

Теми: АвдіївкаДонбасАТОМінські угоди
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