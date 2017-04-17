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СЦКК: Боевики обстреливают жилые кварталы Авдеевки

Понедельник, 17 апреля 2017, 21:07
СЦКК: Боевики обстреливают жилые кварталы Авдеевки

Со стороны боевиков ОРДЛО продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Об этом вечером 17 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

"Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применено 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - заявили в СЦКК.

Зафиксированы обстрелы со стороны ОРДО жилых кварталов населенного пункта Авдеевка, по предварительным данным повреждено 6 жилых домов по улице Тургенева 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одном из домов разрушена крыша.

Информация о последствиях обстрела устанавливается.

 
 
 

"Подобные преступления ОРДО свидетельствуют о целенаправленных действиях с целью дальнейшего обострения конфликта, о нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - подчеркнули в СЦКК.

Как известно, 29 марта трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

По состоянию на утро 1 апреля во штабе АТО сообщили, что 31 марта российско-террористические войска 94 раза обстреляли позиции ВСУ, используя преимущественно тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В течение апреля штаб АТО и наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют постоянные обстрелы со стороны ОРДЛО, в том числе  из запрещенного "Минском" вооружения.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаДонбассАТОМинские соглашения
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