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У справі Артеменка прокуратура викликала на допит дипломата

Вівторок, 18 квітня 2017, 15:29

Прокуратура викликала на допит дипломата, главу Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука у справі депутата Верховної Ради Андрія Артеменка про план передачі Криму в оренду Росії 19 квітня.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають 18 квітня "Українські новини".

Філіпчук заявив, що дії правоохоронців щодо Міжнародного центру перспективних досліджень, зокрема проведений обшук, є неприпустимими, а також повідомив, що прокуратура викликає його на допит 19 квітня.

"Такі атаки свідчать, боюся, про повернення до того, що не було жодного разу в історії України, а ми згадуємо тільки радянські часи, тобто переслідування за іншу точку зору, оскільки в офіційному виклику, який я маю на завтрашній допит в прокуратуру, так і написано: "за відпрацювання ідей мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", – сказав він.

За словами Філіпчука, він протягом 3 років "займався питаннями мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України".

Як відомо, раніше газета The New York Times повідомила, що вже колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Сам Артеменко стверджує, що не передавав жодного плану у Білий дім, а був залучений США до перемовин з українського питання.

13 квітня 2017 року прокуратура провела обшук в приміщенні МЦПД в зв'язку з тим, що центр може бути причетний до розробки "плану Артеменка".

Сам Філіпчук заперечує, що причетний до розробки так званого "мирного плану" депутата.

Теми: прокуратура
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